A ministra da Saúde, Marta Temido, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, e o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, na qualidade de Coordenador da Região de Lisboa e Vale do Tejo, Duarte Cordeiro, estiveram presentes na habitual conferência de imprensa diária sobre a evolução da pandemia de Covid-19 no país.

A conferência de imprensa deste domingo focou-se na situação epidemiológica da Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), que tem representado 70% do número diário de novos casos no país.

Marta Temido admitiu que "temos de estar preparados para que estes números se mantenham durante os próximos dias" por três razões: atraso da curva epidémica na região de Lisboa e Vale do Tejo, estratégia de rastreio intensiva na região e casos em idades muito jovens com doença assintomática.

Sobre a estratégia de rastreios em zonas empresariais da LVT, Marta Temido explicou que, tal como outros países, Portugal aplica metodologias mais intensivas quando são encontrados casos em determinados locais.

Assim, a ministra avançou que foco das autoridades de Saúde vai direcionar-se para outra área: o acompanhamento destes casos nos locais onde as pessoas moram e trabalham, complementada pelo apelo às medidas habituais de segurança.

Para além destas medidas, está também prevista a chegada de mais um voo na segunda-feira com material de proteção.

Estamos a preparar uma nova reserva estratégica", anunciou Marta Temido.

Questionada sobre situações de aglomeramento de pessoas, nomeadamente em manifestações no país, Marta Temido começou por admitir que "nós não estamos em estado de emergência. O direito à manifestação existe".

No entanto, a ministra da Saúde apelou aos organizadores das iniciativas que assegurem que as medidas de segurança são cumpridas, "independentemente dos motivos que as determinam".

O Coordenador da Região de Lisboa e Vale do Tejo, Duarte Cordeiro, avançou que a PSP já efetuou cinco detenções por incumprimento do dever de isolamento obrigatório.

Portugal regista este domingo 1.479 mortes relacionadas com a Covid-19, mais cinco do que no sábado, e 34.693 infetados, mais 342, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Dos 342 casos, 255 são na região de Lisboa e Vale do Tejo.