A Câmara Municipal de Torres Vedras confirmou esta quinta-feira os primeiros quatro casos de infeção por Covid-19. Entre os pacientes está uma criança, segundo adianta o comunicado da autarquia.

A nota emitida pelo concelho afirma que "a evolução da situação epidemiológica em Portugal faz aumentar a probabilidade de ocorrência de casos em todo o território nacional e fez aumentar consideravelmente o número de casos suspeitos em Torres Vedras".

A autarquia acrescenta que os quatro doentes estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

A Proteção Civil de Torres Vedras pede ainda que seja mantida a serenidade na cidade, apelando ao cumprimento de todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em caso de sintomas, apela-se à população para que não se dirija ao Hospital de Torres Vedras e utilize a linha SNS24 (808 24 24 24)", pode ler-se na nota.

Esta segunda-feira foi confirmado que a fábrica de eletrodomésticos Frismag, em Torres Vedras, com mil trabalhadores, irá encerrar a partir de sexta-feira, depois de ter sido confirmado um caso de infeção pelo novo coronavírus na empresa.

Num comunicado divulgado aos mais de mil trabalhadores, a que a agência Lusa teve acesso, a empresa informa que decidiu encerrar a partir de sexta-feira e até ao dia 30 deste mês.

Na origem do encerramento, está o facto de o diretor, João Cachatra, que se encontra em isolamento desde segunda-feira, se encontrar infetado, depois de ter recebido o resultado positivo da análise.

No comunicado, é referido que, em conjunto com as autoridades locais de saúde pública, está a ser feito o levantamento das pessoas com as quais o diretor contactou desde o dia 11, para ficarem em quarentena preventiva nos próximos 14 dias, correspondentes à data do dia 30 deste mês.

Segundo o último boletim da DGS, em Portugal regista 785 casos confirmados do novo coronavírus, sendo que estão também confirmados três óbitos.