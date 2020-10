Numa semana, registaram-se em Portugal 13.947 novos casos de covid-19, que fizeram o país superar a barreira dos 100.000 infetados.

Distribuídos por regiões, foram mais 7.489 casos no Norte em apenas sete dias, mais 4.515 em Lisboa e Vale do Tejo, mais 1.265 no Centro, mais 381 no Alentejo, mais 230 no Algarve, mais 40 na Madeira e mais 27 nos Açores.

Paços de Ferreira foi um dos concelhos onde os novos casos dispararam, com mais 565 relativamente à semana anterior, um crescimento súbito, que fez o concelho passar os 1.000 casos para um total de 1.303.

Também numa semana, Valongo (mais 174), Famalicão (+ 106) e Vila do Conde (+ 72) ultrapassaram a barreira dos mil casos de covid-19.

Mas apesar de o número de casos na região Norte estar a subir há algumas semanas, a região de Lisboa continua a ser a mais afetada pela pandemia, com 47,3% dos casos registados até ao momento e um total de oito concelhos entre os dez com mais de 2.000 casos, de acordo com a última atualização da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No topo da lista surgem os concelhos de Lisboa (8.241 casos), Sintra (6.763), Loures (3.891) e Amadora (3.472), onde os novos casos não param de aumentar e que, mesmo inseridos na lista dos dez concelhos com mais casos, destacam-se dos demais.

Vila Nova de Gaia (2.888) e Porto (2.884) são os únicos concelhos de fora nos dez mais atingidos, do qual fazem, ainda, parte Cascais (2.695), Odivelas (2.676), Oeiras (2.131) e Vila Franca de Xira (2.007), todos acima dos 2.000 casos positivos.

De 12 para 19 de outubro, foi notória a subida de casos nos concelhos mais afetados, como mais 781 casos em Lisboa, mais 653 em Sintra, mais 564 no Porto, mais 315 em Cascais, mais 297 em Loures, mais 248 em Matosinhos, mais 216 em Guimarães e mais 204 na Amadora.

No Porto, aliás, há diferentes surtos em curso, entre estudantes universitários e em hospitais.

Destaque, ainda, para mais do dobro de novos casos em Beja, uma das localidades do país onde há um surto de covid-19 num lar de idosos.

Abaixo pode ver a lista dos concelhos com casos positivos e o aumento de casos relativamente à semana anterior. A negrito encontram-se todos os concelhos com mais de mil casos.