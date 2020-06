Há três guardas prisionais infetados no Estabelecimento Prisional da Carregueira. A informação foi confirmada à TVI24 por fonte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

A DGRSP informa que, na sequência do rastreio ao SARS – CoV 2 que está ser feito aos trabalhadores do quadro desta Direção-Geral e de empresas externas prestadoras de serviços, recebeu, ao final da manhã de 25 de junho, informação de que, dos testes efetuados aos trabalhadores do Estabelecimento Prisional da Carregueira, se verificaram três casos positivos em elementos do corpo da guarda prisional", refere a DGRSP em nota enviada à TVI24.

Na mesma nota a DGRSP informa que estes guardas estão assintomáticos e encontram-se em isolamento, nos seus domicílios.

De acordo com a mesma fonte, vão ser feitos inquéritos epidemiológicos para "identificar qualquer possível contacto de proximidade suscetível de contágio com estes trabalhadores, que acusaram positivo".

Estes casos de Covid-19 em três guardas da prisão da Carregueira juntam-se aos três casos confirmados no Hospital Prisional de Caxias. Três trabalhadoras de uma empresa externa que presta serviços no hospital prisão acusaram positivo.

A DGRSP informa sobre os casos detetados em Caxias que "os testes efetuados aos reclusos que tiveram contactos de proximidade, com risco de contágio, com as trabalhadoras foram todos negativos". "Aguardam-se ainda os resultados dos teste efetuados aos guardas prisionais que custodiavam estes reclusos", acrescenta.

Até ao momento, a DGRSP diz que "não há registo de qualquer recluso com Covid-19".

