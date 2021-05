O coordenador da task-force para a vacinação contra a covid-19 em Portugal afirmou esta quinta-feira que a "comunicação errática" em torno da vacina da Astrazeneca não tem afetado a sua aplicação.

O processo de vacinação tem sido pouco afetado em Portugal por essa comunicação errática à volta da Astrazeneca, que se calhar até tem mais a ver com guerras comerciais, de posicionamento no mundo, do que com a eficácia da vacina", afirmou o vice-almirante Gouveia e Melo numa palestra organizada pelo Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Gouveia e Melo defendeu que a vacina é "eficaz e segura" e lamentou que tenha sido "diabolizada de alguma forma na comunicação social", indicando que tem tido "um escrutínio extraordinário" que nem sempre se aplica a outras vacinas contra a covid-19.

Qualquer pessoa que depois daquela vacina tenha uma pequena reação, isso é tudo registado. Mas nas outras, também há reações e se calhar não estão a ser registadas ou escrutinadas com tanto cuidado", argumentou.

Referiu que no caso de Portugal, "reduziu-se imenso o grau de aplicação da vacina, fornecendo-a para faixas etárias superiores a 60 anos" e que isso "aumentou a segurança da distribuição da vacina", apesar de ter diminuído a sua eficácia, porque se "reduziu o núcleo de pessoas" a quem esta era distribuída.

As autoridades de saúde portuguesas suspenderam a meio de março a aplicação da vacina da farmacêutica anglo-sueca por possíveis associações a casos raros de coágulos sanguíneos, decisão revertida poucos dias depois com um parecer da Agência Europeia do Medicamento.

Finalmente, em abril, foi decidido só administrar a vacina da Astrazeneca a pessoas com mais de 60 anos.

As vacinas também matam. Todos os medicamentos matam. Uma aspirina também mata, só que a probabilidade de matar é ínfima. A probabilidade de curar ou salvar é gigantesca", salientou.

