A campanha solidária "Nunca Desistir" já angariou mais de 280 mil euros até esta segunda-feira.

Esta é uma iniciativa promovida pela Missão Continente e pela Laps Foundation, à qual a TVI também se associou.

A campanha arrancou na sexta-feira e pretende mobilizar os portugueses para angariar fundos até 30 de abril para alimentar centenas de milhar de famílias que precisam de apoio num contexto de emergência nacional, causado pela pandemia de Covid-19.

Os fundos angariados serão distribuídos pela Cruz Vermelha Portuguesa e pela Rede de Emergência Alimentar. A Missão Continente irá ainda acrescentar ao total doado mais de 150 toneladas de bens alimentares.

No domingo de Páscoa, a TVI dedicou uma emissão especial a esta causa, onde foi ativada a Linha Verde. As chamadas foram atendidas por diversas celebridades e jornalistas do canal.

De que forma pode contribuir?

Pode contribuir através da linha telefónica de valor acrescentado 761 10 07 07 (custo de 1 euro mais IVA). Por cada chamada realizada, 1 euro reverte a favor da campanha.

Pode também fazer um donativo através do MBWAY para o número 937 07 07 07 ou, se preferir, através de transferência bancária - IBAN PT 50 0018 0003 5210 6606 0204 0 (Banco Santander).

A máscara de proteção é o símbolo desta campanha e para incentivar a adesão a este movimento foi criado um filtro disponível no Instagram do Continente que permite tirar uma fotografia ou fazer um vídeo. Partilhe as suas imagens nas redes sociais com as hashtags #nuncadesistir #missaocontinente #nevergiveup.