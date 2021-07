Cristiano Ronaldo já pode tentar legalizar a marquise que construiu no topo do edifício Castilho 203, em Lisboa, confirmou a TVI junto de fonte da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

O internacional português foi notificado pela autarquia no passado dia 21 de julho, que lhe apresentou dois caminhos e dois prazos relativamente à construção ilegal na penthouse do luxuoso prédio de apartamentos.

Ronaldo tem, agora, 15 dias para "repor a legalidade" urbanística, isto é, pôr tudo como estava, ou 30 dias "para submeter um processo de legalização".

No caso de optar pela legalização, a situação não ficará resolvida no imediato, uma vez que seguir-se-ão os procedimentos normais de legalização de uma obra, indicou, ainda, a fonte da CML.

A vistoria à obra foi realizada a 1 de julho e contou com a presença do arquiteto que assinou o projeto do prédio, José Mateus, que foi, aliás, quem denunciou a construção ilegal, que também não teve o seu aval, nem o dos vizinhos.