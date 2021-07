O número de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos em Portugal continental já corresponde a 72% do valor crítico de 245 camas definido pelo relatório de monitorização das linhas vermelhas, esta sexta-feira divulgado.

"O número diário de casos de COVID-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência crescente", afirma o relatório, que denota um crescimento de cerca de 16% face à última análise.

De acordo com a análise semanal dos indicadores, o INSA e a DGS sublinham que a atividade pandémica em Portugal revela uma "elevada intensidade e tendência crescente, disseminada em todo o país e que afeta todas as idades". Atualmente, existe um maior impacto pandémico nas regiões Norte, de Lisboa e Vale do Tejo e Algarve.

"No último mês, o aumento da atividade epidémica, associado ao predomínio crescente da variante Delta, tem condicionado um aumento gradual na pressão dos cuidados de saúde, em especial na ocupação dos Cuidados Intensivos e nas regiões LVT e Algarve", explica o documento.