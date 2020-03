Marta Temido anunciou, na conferência conjunta com a Direção-Geral da Saúde, que o pico epidemiológico em Portugal foi adiado para o final de Maio.

Incidência máxima da infeção estará adiada para o final de maio. Isto indicia que as medidas de contenção que temos adotado, designadamente ficar em casa a não ser para ir trablhar, estão a ser efetivas".

A ministra da Saúde referiu ainda que o mercado mundial enfrenta uma enorme escassez de material médico e de proteção para enfrentar a pandemia de Covid-19. Nesse sentido, aproveitou para agradecer a chegada, na noite de sexta-feira, de 24 toneladas de material médico, que foram transportadas por um avião da Hi Fly da China para Lisboa.

Garantiu ainda que o Governo comprou mais de 500 ventiladores que vão ser recebidos brevemente.

Numa nota final, apelou aos portugueses para que continuem a cumprir com as medidas de isolamento durante as férias da Páscoa, apesar do bom tempo.

Hoje é sábado, está sol, mas não é um dia comum. O número de doentes que vamos ter depende do comportamento de cada um e nós. Temos de viver esta primavera e esta Páscoa de uma forma diferente. Não vamos poder estar juntos como gostávamos, mas isso é essencial para possamos voltar a estar juntos".

"Tudo indica que as medidas de contenção estão a abrandar a curva"

A diretora-geral da Saúde disse que foram realizadas projeções que apontam para um abrandamento da curva epidemiológica graças às medidas de contenção aplicadas.

Tudo indica que as medidas de contenção que foram tomadas a nível social, nomeadamente, o distanciamento e todas as medidas do encerramento de escolas, estão de facto à abrandar a curva, que era um dos nossos grandes objetivos".

No entanto, alertou que esse abrandamento não significa necessariamente que o pico seja realizado na última semana de maio, uma vez que estas projeções mudam diariamente.

Marta Temido e Graça Freitas estão este sábado em conferência de imprensa, para fazer a atualização de informação diária relativa à infeção pelo novo coronavírus.

O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 100, segundo o boletim divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de casos confirmados é agora de 5.170 e há 4.938 casos a aguardar resultados laboratoriais.

A ministra da Saúde esclareceu que já não consta do boletim epidemiológico os casos estrangeiros, uma vez que foram importados às suas regiões.