O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 657 nas últimas 24 horas, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS), nesta sexta-feira. São mais 28 mortos do que no balanço anterior.

O relatório, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira, indica que a região Norte continua a ser a que regista o maior número de mortos (377), seguida do Centro (148), da região de Lisboa e Vale Tejo (119) e do Algarve, com nove mortos.

O número de óbitos registados nos Açores mantém-se nos quatro.

O número total de infetados situa-se agora nos 19.022, mais 181 face a quinta-feira. O número de infetados na Madeira e nos Açores mantiveram-se inalterados (102 e 53 respetivamente).

Quanto ao número de casos recuperados subiu de 383 para 519, ou seja 136 pessoas.

O número de doentes internados desceu de 1302 para 1284 (menos 252), destes estão na Unidade de Cuidados Intensivos 222, menos sete pessoas face a quinta-feira.

Globalmente, há em Portugal 11.240 mulheres infetadas pelo novo coronavírus e 7.782 homens.

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 158.940 casos suspeitos, dos quais 4.805 aguardam resultado dos testes.

Tosse e febre continuam a ser os sintomas mais frequentes (53% e 358% respetivamente), seguindo-se as dores musculares (27%), cefaleia (25%), fraqueza generalizada (21%) e dificuldade respiratória (16%). Esta informação refere-se a 85% dos casos confirmados.