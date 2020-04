O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu, esta segunda-feira, para 535 nas últimas 24 horas. São mais 31 mortos do que no dia de ontem, o que representa um aumento percentual de 6,2%, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório, com dados atualizados até às 24:00 de domingo, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (303), seguida pelo Centro (123), pela região de Lisboa e Vale Tejo (96) e do Algarve, com nove mortos.

O boletim regista ainda quatro óbitos nos Açores.

O número total de infetados situa-se agora nos 16.934, mais 349, o que representa um aumento de 2,1% face a domingo.

Já o número de casos recuperados manteve-se inalterado (277).

O número doentes internados subiu para 1187, mas, no entanto, o número de pessoas nos cuidados intensivos desceu de 228 para 188, ou seja, menos 40 pessoas.