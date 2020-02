O doutor Paulo Cortes, médico oncologista, foi convidado esta sexta-feira para desvendar alguns dos mitos relativos ao cancro da mama masculino.

O especialista começou por afirmar que apenas 1% dos casos de cancro da mama são do sexo masculino, no entanto defende que a ocorrência de qualquer alteração na mama deve ter o acompanhamento de um médico.

Os homens não têm a devida preocupação com o peito, mas têm de estar atentos ao aparecimento de um nódulo ou a uma alteração do mamilo ", afirma o médico.

Paulo Cortes disse ainda que o diagnóstico do cancro da mama no sexo masculino não tem um pior prognóstico.

Na realidade, no homem o prognóstico é igual à mulher. O problema é a desvalorização do problema, o que faz com que os casos no sexo masculino muitas vezes sejam identificados numa fase demasiado avançada", alertou o médico oncologista.