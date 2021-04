A atualização semanal dos mapas do Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças mostram que Portugal tem estado na vanguarda dos países que melhor têm combatido a pandemia.

Na União Europeia, o nosso país é mesmo aquele que regista uma menor taxa de incidência de novos casos por 100 mil habitantes - 75.05 - à frente da Finlândia, com 82.35 casos, e da Irlanda - 107.97 infetados por 100 mil habitantes.

Inversamente, o Chipre ( 962.38 ) e a Suécia (796.49) são os países que registam um maior aumento de casos no mesmo indicador.

Número de casos notificados por 100 mil habitantes a 14 dias/ ECDC

Uma análise comparativa entre o número de casos e de testes realizados por 100 mil habitantes também coloca Portugal na linha amarela, juntamente com algumas regiões da Espanha, da Irlanda e da Escandinávia.

Já em toda a Europa, é a Islândia o país que melhores resultados tem obtido no combate ao novo coronavírus, registando uma taxa de notificação de 28.56 casos por 100 mil habitantes.

Mas, se no mapa acima, Portugal foge às cores de uma Europa quase toda pintada a laranja ou a encarnado, no mapa que contabiliza o número de testes realizados à covid-19 a situação é diferente.

Número de testes realizados por 100 mil habitantes/ ECDC

Portugal Continental tem uma taxa de testagem por 100 mil habitantes com um intervalo entre os 1000.0 e os 2499.9, uma descida face ao número da semana anterior (3388.31). Já a Madeira e os Açores posicionam-se acima dos 5 mil testes realizados.

De acordo com este indicador, há também alguns países - como Grécia, Áustria e República Checa - cujo número de testes supera os 5 mil por 100 mil habitantes.

Por outro lado, Portugal destaca-se pela positiva relativamente à incidência de testes à covid-19 positivos. O nosso país regista um valor abaixo dos 4% esta semana, à semelhança de nações como a Irlanda e a Áustria.

Percentagem de testes positivos à covid-19/ ECDC

Contabilizaram-se, nas últimas 24 horas em Portugal, mais quatro mortes e 636 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o mais recente boletim da Direção-geral da Saúde.

Desde o início da pandemia em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa já submeteu 15 diplomas do estado de emergência para autorização do parlamento, após ouvir os partidos com assento parlamentar e o Governo, tendo sido todos aprovados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.060.859 mortos no mundo, resultantes de mais de 143,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.