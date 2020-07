O processo de matricular os filhos tem sido uma verdadeira dor de cabeça para alguns dos pais. Em várias mensagens a que a TVI24 teve acesso, o site demora a carregar e o processo é até interrompido várias vezes.

Perante os constrangimentos, o Ministério da Educação anunciou na segunda-feira que o prazo para o processamento e renovação das matrículas foi prolongado até ao final desta quarta-feira.

Esta quarta-feira, as queixas continuam nas redes sociais, com várias pessoas a dizerem que o processo de matrículas dos educandos é "um inferno" e um "verdadeiro pesadelo".

Contactado pela TVI24, o Ministério garante que o Portal das Matrículas está em funcionamento, mas que estão a ocorrer sistematicamente "operações de robustecimento da operação".

Este tipo de operações decorrem do facto de milhares de encarregados de educação estarem a tentar matricular os seus educandos, ou seja, para lá do Pré-Escolar e do 1.º ano, cujo prazo foi prolongado.

Em resposta à TVI24, a tutela diz ainda que "as matrículas já foram efetuadas pela quase totalidade dos encarregados de educação".

CNIPE já recebeu cerca de 60 denúncias

A Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação (CNIPE) recebeu esta quarta-feira de manhã cerca de 60 denúncias de problemas técnicos no Portal das Matrículas que impedem as famílias de fazer as inscrições.

O presidente da CNIPE, Rui Martins, contou à Lusa que o problema persiste: “O sistema está sempre a crachar e os pais estão a ter muitos problemas para realizar as inscrições. Só hoje já recebemos cerca de 60 mensagens a queixarem-se de não conseguirem aceder à pagina das matrículas”.

Para Rui Martins “é necessário que o Ministério da Educação prolongue o tempo das matrículas e descubra o que se está a passar com o portal”.

Ao final da manhã de terça-feira, 94% dos alunos já estavam inscritos, segundo dados do ministério que lembrou que tem havido picos de acesso ao portal, como durante a tarde de terça-feira em que se realizaram “40 mil transações por segundo”.

No ano passado, cerca de 75% das matrículas fizeram-se nas secretarias da escola, ao passo que, este ano, mais de 85% das matrículas já realizadas foram feitas on-line.