Um homem de 48 anos, suspeito de ter matado outro da mesma idade à facada na madrugada de sexta-feira, em Oliveira do Hospital, ficou em prisão preventiva após o primeiro interrogatório judicial, informou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O suspeito, num quadro de alcoolemia, envolveu-se numa discussão fútil com a vítima e, munindo-se de uma navalha que trazia no bolso, desferiu um golpe no pescoço da vítima", explica um comunicado da Diretoria do Centro, enviado à agência Lusa.

Apesar de gravemente ferida, "a vítima ainda conseguiu refugiar-se na sua habitação, que fica situada em frente local dos factos, onde viria a morrer", refere a nota.

O suspeito foi detido ainda na sexta-feira pela PJ, com a colaboração da GNR de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra.