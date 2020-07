Subiu para 12 o número de infetados no surto de Covid-19 numa fábrica de conservas em Caxinas, um bairro piscatório em Vila do Conde, apurou a TVI24 junto da Administração Regional de Saúde do Norte.

A presidente da Câmara de Vila do Conde confirmou à TVI24 que a fábrica continua a laborar e que este foco de infeção situa-se sobretudo em duas áreas de produção: conserva de salmão - já encerrada - e a área de frio.

Ainda se aguardam resultados de testes.

Elisa Ferraz confirmou ainda que há um caso preocupante, relacionado com este surto. A filha de uma das funcionárias da fábrica, residente em A Ver-o-mar, na Póvoa de Varzim, frequenta uma creche na localidade e a instituição já está a ser intervencionada.

"A criança frequenta um jardim de infância de uma instituição de solidariedade social na Póvoa de Varzim, mais concretamente na freguesia de A Ver-o-mar, e essa criança estará contaminada e, portanto, a delegação de saúde já está interveniente nessa instituição. Não tenho conhecimento de mais situações", afirmou a presidente da Câmara de Vila do Conde.

De acordo com a autarca, a origem do foco deste surto será um familiar de uma funcionária que terá chegado do estrangeiro nos últimos dias.

Na quarta-feira, sete funcionários, que pertencem a dois departamentos diferentes da fábrica Gencoal S.A, testaram positivo para o novo coronavírus.

A Gencoal S.A tem um universo de cerca de 400 colaboradores e a sua atividade está vocacionada para produção e exportação de conservas de sardinha, cavala e salmão.