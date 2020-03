Frederico Varandas, presidente do Sporting, foi notificado este domingo à noite para se apresentar ao serviço no Exército enquanto durar o estado de emergência, na qualidade de médico e militar, no tratamento de doentes vítimas de Covid-19. Este regresso temporário de Varandas às Forças Armadas é obrigatório e a TVI sabe que o presidente dos leões começa já amanhºa de manhã a trabalhar no Hospital das Forças Armadas na observação e tratamento de doentes.

A TVI também apurou que, uma semana antes da notificação, o regresso já estava a ser preparado pelo próprio Varandas, voluntariamente, quando contactou o secretário de Estado do Deporto, João Paulo Rebelo, a disponibilizar o apoio de todo o corpo clínico do Sporting, e dele próprio enquanto médico, no combate à pandemia de Covid-19.

Na última quarta-feira, o líder dos leões também entrou em contacto com o diretor dos serviços de saúde das Forças Armadas, a voluntariar-se nomeadamente para começar a receber formação técnica – que aconteceu no dia seguinte, quinta-feira. Agora, enquanto durar o estado de emergência e estiver requisitado ao Exército, Varandas vai avançar com um pedido para que possa acumular funções com a presidência do clube e da SAD.

Numa nota enviada à Lusa, o ministério da Defesa esclareceu que "o capitão Frederico Varandas detinha licença especial para efeitos eleitorais", de acordo com a Lei de Defesa Nacional e que permite a um militar concorrer a eleições. Essa licença caducou "com a entrada em vigor do decreto do Presidente da República", que impôs o estado de emergência, pelo que é determinado "o regresso do militar à sua anterior situação", ainda segundo o esclarecimento do ministério. "Consequentemente, o Exército Português notificou todos os seus militares que detinham licenças com a natureza referida sobre a necessidade de se apresentarem ao serviço", lê-se na nota. Antes disso, o presidente do Sporting já anunciara publicamente através as redes sociais: "Já servi o país, hoje vou voltar a fazê-lo enquanto o estado de emergência durar...e voltarei sempre que Portugal precisar. Vamos... vamos com tudo!", escreveu no Instagram.