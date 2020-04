A Madeira registou esta segunda-feira mais um caso de infeção por Covid-19, elevando para 48 o total de casos confirmados no arquipélago, anunciou esta segunda-feira o Instituto da Administração da Saúde (Iasaúde).

Temos um novo caso positivo para Covid-19, totalizando à data 48 casos positivos identificados na Região Autónoma da Madeira e, entre estes, lembramos que está já um recuperado que anunciámos em 4 de abril”, disse a vice-presidente do Iasaúde, Bruna Gouveia, na videoconferência para apresentação da situação epidemiológica na região autónoma.

A responsável referiu que este novo caso era um dos que aguardava “resultado laboratorial”, sendo uma situação de “transmissão local, uma pessoa na faixa etária entre os 20 e os 29 anos, residente no Funchal, um contacto próximo dos casos confirmados e identificados nos últimos dois dias”.

Bruna Gouveia realçou que a investigação epidemiológica continua, mas “existe também a possibilidade de contacto deste caso com outros anteriormente identificados”, sendo um doente que “estava sintomático e cumpria quarentena desde 16 de março”.

Sobre a situação do grupo de risco composto pela população sem-abrigo, que está a ser integrada num centro de acolhimento temporário criado no pavilhão dos trabalhadores, na freguesia de São Martinho, no Funchal, a responsável adiantou que “mais três pessoas fizeram testes, que deram negativo, e outros sete aguardam resultados em isolamento”.

Em relação aos dois internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça - um na Unidade de Cuidados Intensivos e outro no serviço normal -, a situação “é estável”,

Os restantes doentes estão em isolamento no domicílio ou em unidade hoteleira designada", apresentando “sintomas ligeiros e estando a ser acompanhados pelas autoridades de saúde de cada concelho”, disse.

Dos casos positivos em unidade hoteleira, três estão na Quinta do Lorde (Caniçal), dois dos quais assintomáticos que serão reavaliados esta semana, sete no Vila Galé (Santa Cruz) e dois no Praia Dourada (Porto Santo).

Tivemos até ao momento 277 casos que foram negativos para covid—19”, disse, indicando um total de 329 casos suspeitos estudados na região desde 29 fevereiro, mais 14 do que os anunciados no domingo.

Estão a ser acompanhadas 550 pessoas diariamente pelas autoridades de saúde (vigilância ativa), sendo três profissionais de saúde e oito bombeiros do Porto Santo.

Quanto ao total dos que se encontram em quarentena obrigatória em local designado, reportou 309 pessoas distribuídas pelo Hotel Praia Dourada (27), na Quinta do Lorde (três) e no Hotel Vila Galé (279), na cidade de Santa Cruz, estando em auto vigilância 232.

Por outro lado, continua a diminuir a procura pela linha SRS24, tendo sido realizadas nas últimas 24 horas 59 chamadas, para um total de 5.306 telefonemas.

Falando sobre as cadeias de transmissão, a responsável do Iasaúde indicou estarem “identificadas na região seis" e que em todas está identificado "o caso importado a que estava relacionado ou existe a identificação de mais do que um que possa ser origem da infeção”.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, salientou, por seu turno, que se registou uma redução de 100 utentes por dia no Serviço de Urgência do Hospital do Funchal, significando, a seu ver, que só recorrem à unidade “situações inadiáveis”.

Quanto à situação nos lares de terceira idade, Pedro Ramos realçou que foram colocados em vigor os respetivos planos de contingência e proibidas as visitas, acrescentando que, em breve, “vão ser realizados inquéritos epidemiológicos e controlo de temperatura em todos os lares da Madeira”, o que acontecerá juntamente com a distribuição de máscaras que a Madeira já está a fabricar”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 70 mil morreram.

Em Portugal, registaram-se 311 mortes e 11.730 infeções confirmadas, segundo o balanço feito esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde.