A GNR deteve o condutor que terá atropelado mortalmente um homem de 68 anos no dia 10 de dezembro em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, informou esta quarta-feira aquela força militar.

Em comunicado, a GNR esclarece que o suspeito de 64 anos foi detido na segunda-feira pelos crimes de omissão de auxílio e homicídio por negligência.

De acordo com a investigação, após o sinistro, ocorrido na localidade de Gião, o condutor do veículo ter-se-á colocado em fuga sem prestar auxílio ou promover o socorro ao peão atropelado, que viria a falecer no local.

No seguimento das diligências realizadas desde a data do acidente, nomeadamente através da recolha de vestígios no local, bem como de uma análise cuidada da área dos factos, logrou-se identificar o condutor e o respetivo veículo”, refere a mesma nota.

Os militares apuraram ainda que, no dia seguinte ao do acidente, o condutor deslocou-se a uma sucateira com o propósito de proceder ao desmantelamento e destruição do veículo, o que viria a suceder no dia 13 de dezembro.

Por conseguinte, no momento da abordagem ao indivíduo, já a viatura havia sido abatida e triturada, acrescenta a GNR.

O condutor foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.