A Direção-Geral da Saúde (DGS) disse esta segunda-feira que cerca de 5.600 foram testadas antes do jogo da Liga dos Campeões, que aconteceu no sábado à noite, no Porto.

"Foram testadas cerca de 5.600 pessoas, duas das quais estavam positivas e uma tinha tido um contacto de alto risco. Estão em isolamento e em acompanhamento três pessoas na sequência desta estratégia de testagem", revelou Graça Freitas em conferência de imprensa.

A diretora-geral disse ainda que foram emitidas regras de boas práticas como "distanciamento, utilização de máscaras, a sua utilização correta nos espaços de restauração, tudo de acordo com a Lei".