O português Marco Silva, acusado do homicídio da ex-companheira no Luxemburgo, foi condenado esta terça-feira a prisão perpétua, uma sentença defendida pelo Ministério Público daquele país.

Marco Silva está em prisão preventiva desde junho de 2017, acusado de assassinar Ana Lopes a 15 de janeiro desse mesmo ano. O casal, que já estava separado, viveu uma relação pautada por ameaças e agressões físicas.

A 15 de janeiro de 2017, Ana Lopes, também portuguesa e natural de Seia, que trabalhava como ama e tinha um filho em comum com Marco Silva, desapareceu misteriosamente. Vivia na altura em Bonnevoie, no Luxemburgo, na casa dos pais, onde nunca chegou a regressar naquela noite de janeiro.

A família alertou as autoridades e suspeitou desde o início do ex-companheiro de Ana, que já a teria ameaçado várias vezes. O corpo da jovem acabou por ser encontrado completamente carbonizado poucos dias depois do desaparecimento numa quinta em Roussy-le-Village, em França, junto à fronteira com o Luxemburgo. A jovem só foi identificada depois de análise de ADN.