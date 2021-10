O concurso público internacional para expansão do Centro Hospitalar de Setúbal (CHS), no valor de 13,5 milhões de euros acrescidos de IVA, foi hoje publicado em Diário da República, anunciou a administração daquela unidade de saúde.

De acordo com a administração do CHS, o concurso público internacional para a empreitada do novo edifício estabelece um prazo de 40 dias para a apresentação de propostas e um prazo de execução da empreitada de 540 dias.

“A construção do novo edifício permitirá instalar os seus serviços de urgência bem como dar continuidade à requalificação dos espaços dos seus diversos serviços de apoio assistencial”, refere uma nota de imprensa do CHS, que prevê a conclusão do concurso público até final deste ano.

“Nessa altura, [o concurso público] será remetido para fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, sendo que só após essa declaração de conformidade será possível dar início aos trabalhos no terreno”, acrescenta o CHS.

A insuficiência das atuais instalações do Hospital de São Bernardo (HSB), principal unidade de saúde do CHS, é um dos principais motivos que, a par da falta de médicos e degradação dos serviços em diversas especialidades, levou à recente demissão do diretor clínico e de 87 diretores e coordenadores de serviço do HSB.

Seguiu-se uma tomada de posição de cerca de 200 médicos do Centro Hospitalar de Setúbal, que, na semana passada, se solidarizaram com a atitude do diretor clínico e diretores de serviço e com os motivos que os levaram a apresentar a demissão.

A ampliação do Hospital de São Bernardo está prometida aos setubalenses há mais de uma década, mas só no Orçamento do Estado de 2021 foram disponibilizadas as verbas necessárias para a realização das obras.