Cerca de 70 utentes e 20 funcionários de um lar de idosos em Braga estão em quarentena como forma de conter a propagação de Covid-19, depois de a doença ter sido confirmada em duas pessoas que estavam nas instalações.

O isolamento foi aplicado esta segunda-feira, depois de uma utente do lar ter morrido com o novo coronavírus. A vítima, de 95 anos, terá sido infetada por uma das enfermeiras do estabelecimento.



A profissional foi diagnosticada com Covid-19 a 11 de março, e terá avisado de imediato o lar. Segundo a família da idosa que morreu, a administração terá desvalorizado o caso, e a utente ficou na instituição.



A idosa acabou por ser levada pelo lar para o Hospital de Santo António, no Porto, a 18 de março, onde foi sujeita a uma análise de despiste. Terá regressado nesse mesmo dia, e um dia depois foi diagnosticada com a doença.



Acabou por ser encaminhada para o hospital de Braga, onde chegou já com várias complicações respiratórias, segundo a famíia revelou à TVI. A mulher acabaria por morrer a 21 de março.