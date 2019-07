As chamas avançaram com grande intensidade e rapidez esta tarde, no concelho de Mação. Nas aldeias de Sarnadas e de Freixoeiro o fogo aproximou-se das casas e os populares vivem momentos de grande aflição, como testemunhou a equipa de reportagem da TVI no local.

A situação está também muito complicada na aldeia de Cardigos, também no concelho de Mação.

Segundo a página da Proteção Civil, pelas 16:44 o incêndio estava a ser combatido por mais de 800 operacionais, apoiados por mais de 200 veículos e por 15 meios áereos.

Ao início da tarde o Comandante do Agrupamento Centro Sul, Belo Costa, disse, aos jornalistas, que o incêndio, que começou em Vila de Rei mas alastrou até Mação, tinha "cerca de 85% do seu perímetro dominado", mas advertiu que o aumento da temperatura e a rotação do vento estavam a dificultar o combate às chamas.

O calor aumentou, o vento começou a rodar para o quadrante sudoeste e está a obrigar-nos a esforços redobrados no posicionamento de meios", sublinhou Belo Costa.

O comandante explicou que devido a estes fatores meteorológicos o fogo estava "com muitas reativações".

O fogo está com muitas reativações fruto desta alteração meteorológica que é o aumento da temperatura e a rotação do vento."

Os três incêndios que deflagraram no distrito de Castelo Branco, no sábado, provocaram 20 feridos: oito bombeiros e 12 civis.

O Presidente da República visitou este domingo o civil ferido que se encontra no Hospital de São José, em Lisboa, e disse à Lusa que "a situação está sob controlo".