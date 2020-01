Os distritos de Coimbra, Castelo Branco, Viseu e Guarda estarão hoje sob aviso amarelo com previsão de vento forte de nordeste, revelou o o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vigorará entre as 09:00 de hoje e as 09:00 de terça-feira.

De acordo com o IPMA, naqueles quatro distritos deverá sentir-se vento forte nas terras altas, por vezes com rajadas até 110 quilómetros/hora.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave, depois do vermelho e do laranja, e configura “uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”, que requer “acompanhar a evolução das condições meteorológicas”.

O mau tempo deve-se à depressão Glória. "A ação conjunta de um anticiclone localizado sobre as ilhas Britânicas, que tende a intensificar consideravelmente, e da referida depressão, origina um fluxo forte de nordeste sobre o território, com consequente aumento da intensidade do vento a partir de domingo, em especial no litoral oeste e nas terras altas, onde as rajadas poderão atingir respetivamente 65 km/h e 110 km/h", refere um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

"A partir de domingo e para o início da próxima semana, prevê-se tempo frio e seco, com descida acentuada das temperaturas até segunda-feira dia 20, o que associado a vento forte aumentará o desconforto térmico. Prevê-se ainda formação de geada, em especial nas regiões do interior Norte e Centro", informa o IPMA.