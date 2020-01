O Governo português emitiu esta quarta-feira um alerta de segurança, na sequência dos ataques do Irão a bases norte-americanas no Iraque.

Na mensagem, o Governo português desaconselha qualquer deslocação para o Iraque e recomenda cautela em todas as viagens e deslocações na região do Golfo Pérsico, avisando que a situação de segurança nesta zona "pode sofrer alterações a qualquer momento".

Recomenda-se a leitura atenta dos Conselhos aos Viajantes referentes aos países que serão visitados. Mantenha-se atualizado acerca das notícias divulgadas nos meios de comunicação social, bem como no presente portal, e faça previamente o registo da sua viagem através da aplicação Registo Viajante. Recomenda-se igualmente que evite sempre lugares de demonstrações públicas ou aglomerações, caso ocorram, e que sejam seguidas as instruções das autoridades locais."

A nota refere ainda que os residentes nesta zona do globo devem poceder "à sua inscrição consular ou à respetiva atualização junto do posto com jurisdição sobre a área de residência".

Dezenas de mísseis foram lançados esta quarta-feira pelas forças iranianas contra duas bases aéreas norte-americanas no Iraque. Até ao momento, as autoridades iraquianas não têm registo de possíveis vítimas. No Twitter, o presidente norte-americano, Donald Trump, escreveu que "está tudo bem".

O certo é que estes desenvolvimentos aumentam a tensão entre Teerão e Washington, depois de a morte do general iraniano Qassem Soleimani, num ataque dos Estados Unidos no Iraque, ter levado a uma escalada de tensão entre os dois países.

Por precaução, as companhias aéreas Lufthansa e Air France suspenderam os voos sobre o Iraque e o Irão, poucas horas depois dos ataques.

Por precaução e devido ao anúncio de bombardeamentos aéreos, a Air France decidiu suspender os seus voos que sobrevoam o espaço aéreo dos dois países", indicou o porta-voz da empresa.

Já hoje algumas companhias aéreas comerciais redirecionaram os voos que cruzam o Médio Oriente para evitar eventuais perigos no meio da crescente tensão entre os Estados Unidos e o Irão.

A transportadora australiana Qantas disse que estava a alterar as suas rotas de Londres para Perth, na Austrália, para evitar o espaço aéreo do Irão e do Iraque até novo aviso.

A TAP – Air Portugal não tem qualquer voo que cruze espaço aéreo iraniano ou iraquiano.

As companhias aéreas Emirates e Flydubai, dos Emirados Árabes Unidos, cancelaram os seus voos para Bagdade nos seus sites na internet depois dos ataques com mísseis de Irão contra duas bases em território iraquiano que albergam militares norte-americanos.

A companhia aérea Malaysia Airlines confirmou que “devido aos recentes acontecimentos”', os seus aviões evitariam o espaço aéreo iraniano.

A Singapore Airlines também disse que os seus voos para a Europa seriam redirecionados para evitar o espaço aéreo do Irão.

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA disse que estava a proibir pilotos e transportadoras americanas de voar nalgumas áreas do Iraque, Irão e nalgum espaço aéreo do Golfo Pérsico. Alertou ainda para o “potencial de erro de cálculo ou identificação errónea” de aeronaves civis mo meio da escalada da tensão entre os EUA e o Irão.