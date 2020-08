A ministra da Saúde disse esta quarta-feira, na habitual conferência de imprensa que detalha os números diários da pandemia em Portugal, que a orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS), acerca do isolamento de crianças ou idosos que chegam às instituições, tem como objetivo “promover um afastamento físico”.

“Bem sei que o carinho tem a ver com a expressão física dos afetos, mas é quanto a isso que se impõe um conjunto de necessidades de medidas para proteger uns e outros, numa fase particularmente vulnerável. Não quero que em momento nenhum - porque isso seria fazer mal à saúde - se confunda isolamento com abandono ou com não prestação de cuidados” , continuou.

Declarações que foram corroboradas pela diretora-geral da Saúde, que admitiu que a norma que dita que as crianças em perigo que são retiradas aos pais para ser institucionalizadas está em constante revisão, mas que o período de 14 dias que foi imposto, está definido a nível internacional.

“Obviamente que a DGS e todos nós olhamos para esta questão com muita atenção. E não são apenas as crianças e os jovens. Como vocês sabem, quando uma pessoa precisa de entrar numa comunidade terapêutica, quando um idoso precisa de entrar num lar, carece de um período de isolamento porque quem está dentro da instituição vive como se fosse numa bolha, isolada do exterior e está protegida. Portanto, a hipótese de entrar um vírus nessa instituição é de quem vem do exterior”, apontou Graça Freitas.