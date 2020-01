A defesa de Rosa Grilo pediu ao tribunal para serem ouvidas novas testemunhas no caso da morte do triatleta, assim como nova produção de prova relacionada com os seguros. A decisão surge depois do tribunal ter feito alterações não substanciais à acusação. Se o pedido da defesa de Rosa Grilo for aceite, podem ser marcadas novas sessões de julgamento para a inquirição dessas testemunhas e a apresentação das novas provas. Ou seja, poderá haver uma reabertura do julgamento.