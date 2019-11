O Hospital de Guimarães tem um novo laboratório de hemodinâmica que está pronto há um ano e que foi pago por mecenas, mas não o utiliza. Esta unidade terá custado cerca de dois milhões de euros e ainda espera pela autorização do Ministério da Saúde. Enquanto o aval não chega, os doentes estão a ser encaminhados para outros hospitais. A notícia é avançada pela TSF.

As obras foram construídas com o apoio da Liga dos Amigos do Serviço de Cardiologia do Hospital Senhora da Oliveira (HSO), também em Guimarães. O grupo reuniu o dinheiro através de campanhas e peditórios realizados desde 2015 junto de empresas e particulares.

O advogado da Liga dos Amigos do Serviço de Cardiologia do HSO, César Machado, afirmou à TSF que o grupo conseguiu instalar o serviço "sem que o Estado gastasse um tostão".

O mesmo responsável mostrou-se surpreendido com uma notificação de inspeção aos donativos recebidos que será feita pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Para César Machado, mais importante é saber o porquê de o equipamento estar parado, o que obriga ao desvio de doentes para os hospitais de Braga, Coimbra e Porto.

A deslocação dos pacientes para outros hospitais implica riscos aumentados para os doentes críticos, além dos custos de transporte acrescidos. Segundo a TSF, o serviço de cardiologia do Hospital de Guimarães transferiu, só em 2017, perto de mil cateterismos da sua área de influência para outras unidades.

A Administração Regional de Saúde justifica o atraso na abertura com a necessidade de "reorganização da Rede de Referenciação Hospitalar", após o fim da parceria público-privada com o Hospital de Braga.

Uma unidade de hemodinâmica permite o diagnóstico e tratamento invasivo de doenças cardíacas, nomeadamente das artérias coronárias, segundo o site da Trofa Saúde. Um dos procedimentos mais comuns é a realização de cateterismos, procedimento que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, efetuou há pouco tempo.

Veja também:

Cateterismo: o que trata a operação a que Marcelo foi submetido.

Cateterismo: como se faz e para que serve a intervenção a que será submetido Marcelo.