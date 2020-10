Foram diagnosticados com covid-19 mais quatro utentes e três trabalhadores do complexo de lares da Santa Casa da Misericórdia de Bragança, apurou a TVI24 no local. No total, há já 115 infetados - cem utentes e 15 funcionários - e a maioria dos doentes está assintomática.

Os doentes encontram-se distribuídos pelos três lares do complexo.

Durante a semana vai ser feita a testagem de todas as pessoas que laboram neste complexo e também a alunos, professores e profissionais que frequentam outras valências do complexo.

O presidente da Câmara Municipal de Bragança afirmou que todos os 170 utentes e 140 trabalhadores foram testados. No entanto, diz não compreender porque é que os laboratórios "trabalham apenas à segunda, à quarta e à sexta".