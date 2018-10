O furacão Leslie perdeu intensidade, mas ganhou velocidade e mudou de trajetória, havendo a previsão de que passe na faixa entre Setúbal e Porto, informou este sábado a Proteção Civil, reiterando o apelo para que as pessoas permaneçam em casa.

O comandante Belo Costa, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), num briefing realizado esta noite na sede da ANPC, em Carnaxide, explicou que o período mais critico está previsto para as “23:00/00:00 e as 04:00”.

Anteriormente, havia a previsão de que o furacão passasse na faixa entre Sines e Leiria, mas, devido à mudança de rota, é expectável que os efeitos do furacão se façam sentir mais a norte, ou seja, entre Setúbal e o Porto.

Anteriormente, havia a previsão de que o furacão passasse na faixa entre Sines e Leiria, mas, devido à mudança de rota, é expectável que os efeitos do furacão se façam sentir mais a norte, ou seja, entre Setúbal e o Porto.

O furação, segundo aquilo que foi a informação do IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera], no briefing realizado às 18:00 de hoje, perdeu intensidade, ganhou velocidade, isto é, vai chegar mais rapidamente a terra do que aquilo que estava previsto, e alterou a sua trajetória, mais a norte de Lisboa, numa faixa, mais ou menos, entre Setúbal e o Porto”, explicou aos jornalistas o comandante Belo Costa.