Centenas de pessoas juntaram-se esta tarde, na praça do Saldanha, em Lisboa, para protestar contra o aumento do preço dos combustíveis.

O protesto, organizado pelo Movimento Cumprir Portugal, seguiu até à praça do Marquês de Pombal, o que está a provocar grandes constrangimentos no trânsito deste trajeto.

O movimento organizou protestos semelhantes noutras zonas do país, incluindo no Porto e em Vila Real. Ainda durante a manhã desta quinta-feira, vários automobilistas buzinaram em protesto contra o aumento dos preços dos combustíveis, no acesso à ponte 25 de abril.