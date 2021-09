O homem de 39 anos detido na ilha de São Miguel, nos Açores, suspeito de matar uma mulher com uma catana, ficou "hoje em prisão preventiva", disse à agência Lusa uma fonte da Polícia Judiciária (PJ).

A mesma fonte adiantou à Lusa que o suspeito foi presente hoje a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada "a medida de coação de prisão preventiva".

A PJ anunciou na quinta-feira a detenção do homem por “fortes indícios de homicídio qualificado” de uma mulher de 42 anos, com uma catana, após perseguição automóvel e “motivado por sentimentos de vingança, por acreditar que a vítima usava técnicas de bruxaria para o prejudicar”.

Em comunicado, a PJ esclarecia que o crime ocorrido na quarta-feira, no concelho de Ribeira Grande, “foi consumado na sequência de uma perseguição automóvel, em que o suspeito, após ultrapassagem, bloqueou a via, para logo depois se dirigir ao veículo da vítima, empunhando uma catana”, que usou para a atingir, nomeadamente na zona da cabeça, provocando-lhe “a morte no local”.

Com recurso àquela arma, “o agressor desferiu, com extrema violência, um conjunto de golpes contra o corpo da vítima”, com quem “manteve um relacionamento amoroso”, explicou a PJ.

Ainda de acordo com a PJ, “através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com o apoio da Polícia de Segurança Pública, procedeu à identificação, localização e detenção, fora de flagrante delito”, do suspeito.