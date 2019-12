Mais de 5.400 ocorrências, a maioria quedas de árvores, foram registadas em Portugal continental desde quarta-feira, na sequência do mau tempo, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com o comandante da ANEPC Rui Laranjeira, foram registadas entre as 15:00 de quarta-feira e as 23:00 de quinta-feira, 5.427 ocorrências, 2.862 das quais foram quedas de árvores, 906 quedas de estruturas e 1.152 foram inundações, que empenharam 17.260 operacionais.

O Porto mantém-se o distrito com o maior número de ocorrências (977), mas há um conjunto de distritos, mais a sul, que tinham menos ocorrências e que agora estão a aumentar”, nomeadamente Lisboa (450), Setúbal (311), Santarém (313) e Leiria (396), adiantou o comandante Rui Laranjeira.

A queda de uma árvore, no Montijo, no distrito de Setúbal, e o desabamento de uma casa, em Castro Daire, distrito de Viseu, fizeram na quinta-feira dois mortos, segundo a Proteção Civil.

Há ainda o condutor de uma retroescavadora que está desaparecido em Ribolhos, Castro Daire, no distrito de Viseu, onde ocorreu um aluimento de terras cerca das 21:30 de quinta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu o aviso vermelho emitido para os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Aveiro até às 03:00 de sexta-feira devido à previsão de rajadas de vento fortes.

Transbordo das águas do Tâmega fez prejuízos em Chaves

O presidente da Câmara Municipal de Chaves adiantou na quinta-feira que o mau tempo registado no concelho, e que fez o rio Tâmega galgar as margens, já causou danos em habitações e equipamentos municipais, nomeadamente desportivos.

Face às previsões do estado do tempo, o socialista Nuno Vaz acredita que os “impactos negativos” da depressão Elsa possam ser ainda “mais relevantes” no concelho, no distrito de Vila Real.

Na Veiga de Chaves, que ocupa uma área de 2.500 hectares e que tem cerca de 8,5 quilómetros de comprimento e três de largura, existem “dezenas de casas” afetadas, quer no que diz respeito ao acesso e a danos causados sobretudo no rés-do-chão, disse aos jornalistas.

Durante a madrugada, o autarca estima que a queda intensa de chuva possa afetar alguns estabelecimentos comerciais ribeirinhos e o balneário termal, assim como espaços desportivos.

A buvete das termas, de onde jorra água a 76 graus centígrados e que é de acesso livre, está já fechada.

Também o trânsito está condicionado na envolvente do rio por motivos de segurança, referiu.

“Agora temos de monitorizar a evolução da situação”, afirmou Nuno Vaz.

Baixa de Águeda inundada

A baixa da cidade de Águeda, no distrito de Aveiro, ficou inundada devido às descargas “brutais” da Barragem de Ribeiradio, no concelho vizinho de Sever do Vouga, disse à Lusa fonte da autarquia.

“Neste momento, as fossas pluviais já não estão a dar vazão e a baixa está inundada. O rio está com cotas muito altas e já não temos capacidade de encaixe, porque a barragem de Ribeiradio está a libertar 1000 metros cúbicos por segundo”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida.

O autarca diz que a subida súbita da água tem a ver com as descargas “brutais” que a Barragam de Ribeiradio está a fazer.

A Estrada Nacional EN16, entre Carvoeiro e Pessegueiro do Vouga, está encerrada e não há memória que isso tenha acontecido. O caudal do Rio Vouga, neste momento, é qualquer coisa de extraordinário”, disse.

Pelas 23:20, Jorge Almeida dava conta da existência de algumas ruas da baixa da cidade inundadas e várias casas com cerca de “30 ou 40 centímetros de água à beira da porta”, mas admitia que essa altura iria aumentar.

A situação não vai ser fácil. Isto ainda não acabou. Não faço ideia do que é que vai acontecer a seguir. Neste momento, tenho as fossas pluviais a drenarem para dentro da rua e sem capacidade de escoamento”, observou Jorge Almeida.

O autarca, que tem a seu cargo o pelouro da Proteção Civil, deu ainda conta da existência de muitos pedidos de auxílio por inundações de caves, além de derrocadas de taludes e quedas de árvores.