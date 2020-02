O Ministério Público deduziu acusação, requerendo o julgamento por tribunal coletivo, contra oito arguidos, entre os quais uma pessoa coletiva, no caso da derrocada de Borba e a TVI teve acesso aos nomes.

António Anselmo, Presidente da Câmara de Borba



Joaquim Espanhol, vereador municipal da Câmara de Borba



Paulo Alves, engenheiro técnico da empresa ALA Almeida Lda



João Filipe Jesus, ex diretor-regional de economia do Alentejo



Maria Figueira, chefe da Divisão dos Recursos Geológicos da extinta Direção Regional de Economia do Alentejo



José Silva Pereira, diretor de Serviços de Minas e Pedreiras na DGEG



Bernardino Piteira, diretor de Serviços na Direção de Serviços da Industria e Recursos Geológicos da DREAL



ALA Almeida Lda

A nota do Ministério Público não revelava quem eram os arguidos, mas a TVI teve acesso à lista.

O Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora (DIAP) informou na quarta-feira em comunicado que, "no âmbito do inquérito instaurado com vista a apurar as circunstâncias que rodearam o colapso de estrada em Borba ocorrido em novembro de 2018, o Ministério Público deduziu acusação, requerendo o julgamento por tribunal coletivo, contra oito arguidos entre os quais uma pessoa coletiva, imputando-lhes a prática de vários crimes de homicídio e de violação de regras de segurança".

Deduzida a acusação, decorre agora o prazo para abertura de instrução.

Quando foi concluída a investigação, o Ministério Público comunicara que tinham sido constituídos nove arguidos, verificando-se agora que oito foram acusados. Na altura, a Polícia Judiciária divulgou que tinham sido "obtidos os depoimentos de mais de duas dezenas de testemunhas, efetuada a análise de elevado número de documentos e realizados exames periciais, para além dos exames médico-legais relativos às vítimas mortais".

Na tarde de 19 de novembro de 2018, um troço de cerca de 100 metros da estrada municipal (EM) 255, entre Borba e Vila Viçosa, no distrito de Évora, colapsou devido ao deslizamento de um grande volume de rochas, blocos de mármore e terra para o interior de duas pedreiras, provocando cinco vítimas mortais.

As vítimas foram dois operários de uma empresa de extração de mármore na pedreira que estava ativa e em laboração, assim como outros três homens que seguiam em duas viaturas automóveis no troço da estrada que ruiu e que caíram para o plano de água de uma pedreira contígua, já desativada.

Os 19 familiares e herdeiros das vítimas da derrocada que pediram indemnizações à provedora de Justiça e aceitaram os valores propostos por Maria Lúcia Amaral, num total de 1,6 milhões de euros.