A diretora-geral da Saúde e a ministra da Saúde fizeram este sábado o balanço da pandemia Covid-19 em Portugal. A tutelar da pasta da Saúde, Marta Temido, reafirmou que a utilização de máscara cirúrgica é recomendada a todas as pessoas que apresentem sintomas, bem como a todos os profissionais que prestam cuidados a eventuais infetados. Doentes imunossuprimidos também devem utilizar máscara.

Neste momento, Portugal tem 26 unidades certificadas para a realização de testes. A capacidade de testes diária é de 6.780 no setor público e de 4.190 no setor privado, um total de 10.970 testes diários.

Portugal, tem, segundo a informação da governante, cerca de 80 mil zaragatoas disponíveis, às quais se acrescentam 260 mil testes.

Isto é relevante porque, nos últimos dias, temos tido falta de zaragatoas em vários pontos do sistema"; acrescentou.

Relativamente à capacidade instalada em unidades de cuidados intensivos, Marta Temido referiu que chegam este domingo 144 ventiladores, de uma encomenda total de cerca de 1.500 ventiladores.

Marta Temido aproveitou também para esclarecer três situações relativas à alteração de informação dos óbitos. Segundo a ministra, foi concluído que a vítima mortal registada no Alentejo, que vinha no boletim de sexta-feira, mas não no de sábado, morreu de uma doença não relacionada com o novo coronavírus. O mesmo se aplica a dois casos retirados do boletim na zona de descrição dos sexos.

Segundo o último boletim revelado pela Direção-Geral de Saúde, o novo coronavírus já fez 266 mortos em Portugal, e infetou 10.524 pessoas.