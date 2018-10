A TVI teve acesso exclusivo às filmagens que mostram o momento em que Evanice Carvalho foi baleada pela PSP. O caso remonta a 15 de novembro de 2017, quando uma cidadã brasileira foi atingida por um disparo da polícia, durante uma perseguição ao veículo em que seguia.

Antes disso os agentes perseguiam o carro de um grupo referenciado por assaltos a multibancos quando perdeu a viatura de vista. Mais tarde a PSP abordou uma viatura com as mesmas características, acreditando tratar-se do gangue violento. O condutor não parou, avançou contra os elementos da PSP tendo a polícia disparado.

No carro seguia a vítima que acabou baleada e não resistiu aos graves ferimentos. A TVI teve acesso exclusivo ao vídeo que demonstra o momento em que o condutor é abordado e investe contra os elementos policiais. O vídeo mostra ainda a vítima momentos antes do sucedido.

Serão as últimas imagens de Evanice Carvalho com vida. Imagens que vão ser reveladas no SOS24, na TVI24, às 14:20.