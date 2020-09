Os resultados da 1ª fase de do Concurso Nacional de Acesso (CNA) ao Ensino Superior de 2020 já foram divulgados. O Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, voltou a ser a instituição que registou as médias mais altas.

As duas melhores médias de entrada foram registadas no IST, onde Engenharia Aeroespacial teve as 120 vagas preenchidas, com o último colocado a entrar com uma média de 191,3 valores. Com a mesma média e também no Técnico, entrou o último aluno do curso de Engenharia Física Tecnológica, que preencheu todas as 92 vagas disponíveis, logo na primeira fase de acesso.

O pódio fica preenchido com o curso de Medicina, no Instituto Abel Salazar, no Porto, onde o último aluno a entrar teve média de 189,88. Aqui, havia 155 vagas e todas foram preenchidas.

Voltamos ao Técnico, onde o curso de Matemática Aplicada a Computação viu as 52 vagas preenchidas e o último aluno entrou com 188,3.

VEJA TAMBÉM

Em oposição, os cursos com média mais baixa são Tecnologias e Design e Multimédia, em Viseu, com 48 vagas disponíveis e 25 alunos colocados. Em Beja, há dois cursos com média de 95: Gestão de Empresas (24 vagas e duas preenchidas) e Serviço social (44 vagas disponíveis e todas preenchidas).

Ao todo, houve 32 cursos que abriram vagas, mas não tiveram qualquer colocação nesta primeira fase do CNA. Entre eles, estão Engenharia de Computadores, na Madeira, Alimentação e Tecnologias Bioanalíticas (ambos em Beja), Engenharia do Ambiente, Enologia e Engenharia Zootécnica (todos em Bragança).

Segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), concorreram à 1ª fase 62.561 candidatos, dos quais 50.964 encontraram vaga na faculdades. Destes, 84% entraram nas primeiras três opções.

Os resultados da primeira fase do CNA ao Ensino Superior estão disponíveis no sítio da internet da DIREÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR.

Os candidatos puderam concorrer a 1.070 cursos nas universidades e politécnicos públicos.

Arranca agora a segunda fase de acesso ao Ensino Superior, com a apresentação de candidaturas entre 28 de setembro e 9 de outubro. Estão disponíveis pelo menos 6.050 vagas.

QUEM PODE CONCORRER À SEGUNDA FASE:

Os candidatos não colocados na primeira fase;

Os que foram colocados na primeira fase, mas pretendem voltar a concorrer (se forem colocados na segunda fase, a colocação e a matrícula da primeira ficará sem efeito);

Os candidatos colocados na primeira fase, mas que não se matricularam;

Os estudantes que, reunindo condições de candidatura à primeira fase dentro do prazo, não se apresentaram a ela;

Os estudantes que só reuniram condições de acesso depois de terminado o prazo de candidatura à primeira fase.

Os resultados da segunda fase do concurso nacional de acesso são DIVULGADOS A 15 DE OUTUBRO.

“REFORÇO DE VAGAS” NOS CURSOS COM MAIS PROCURA

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior anunciou a 04 de setembro um “REFORÇO DE VAGAS” NOS CURSOS COM MAIS PROCURA no Ensino Superior, com mais 4.700 lugares, que ficaram disponíveis ainda na primeira fase do concurso nacional.

Na altura, em comunicado, o ministério explicou que as “vagas no ensino superior crescem para um total de 56.866, aumentando mais 4.700 vagas face ao valor divulgado inicialmente em julho”.

Veja aqui todos os resultados de acesso: