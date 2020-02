Francisco Brito, de 16 anos, tinha fugido de casa para ir viver com a namorada também da mesma idade. A 14 de outubro de 2019, decidiu assaltar a pastelaria da mãe em Odivelas. Com a ajuda de mais dois jovens, roubou 3 mil euros e algumas garrafas de bebidas alcoólicas. Ficou tudo gravado nas câmaras de videovigilância.

Na altura, o jovem fugiu. Mas, passado um mês e meio, decidiu voltar para casa

Confio na minha mãe a 100 por cento e ela a mesma coisa. Ela sabe que se eu falhar com ela, ela só tem de me dar nas orelhas, mas eu não quero falhar com a minha mãe”, diz Francisco.