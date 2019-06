Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, afirmou, esta segunda-feira, que “não há nenhuma maternidade no Sul do país que não tenha problemas”, sendo que “na maioria dos casos os problemas são graves”.

O representante da Ordem começou por dizer que "os problemas que existem são muito mais complicados do que tem sido divulgado publicamente", porque todas as maternidades do Sul do país apresentam problemas graves.

O que terá de ser feito no verão é contratar colaboradores externos para colmatar os problemas de falta de funcionários. Esta situação é apelidada pela Ordem de “remendo”, porque é “tratar de uma situação em cima do joelho”.

A situação no imediato é contratar médicos”, afirmou Miguel Guimarães. A Ordem pede ainda para que as condições laborais sejam similares entre os médicos externos e de serviço.

Miguel Guimarães apontou como exemplo as maternidades dos hospitais de Faro, onde faltam nove especialistas, de Portimão, onde faltam 11, do Amadora-Sintra onde são precisos nove, do Santa Maria, em Lisboa, onde são necessários sete especialistas, e do Hospital São Francisco Xavier, onde faltam 16.

No total, são necessários em todo o país 150 especialistas em ginecologia e obstetrícia, dos quais 125 na região sul.

O bastonário da Ordem dos Médicos reuniu-se esta terça-feira com os diretores dos quatro maiores hospitais de Lisboa, para avaliar o possível encerramento rotativo das urgências de obstetrícia durante o verão.

As declarações surgem no mesmo dia em que foi anunciado que a Maternidade Alfredo da Costa só tem anestesistas para cinco dias de urgências em agosto.

No fim de semana foi ainda denunciada, pelos diretores de serviço, a "situação caótica" nas maternidades do norte so país. À semelhança do que já foi denunciado na região de Lisboa, também os hospitais do norte do país se queixam da falta de médicos obstetras durante os meses de julho, agosto e setembro.

Na capital, falou-se em encerrar alguma maternidades durante o período das férias de verão, mas esta possibilidade já foi afastada pela ministra da Saúde, Marta Temido, que esclareceu que está apenas a estudar a reorganização do trabalho nas quatro maternidades em Lisboa e que o que está a ser ponderado é apenas a posibilidade de, alternadamente ,um dos serviços não receber doentes encaminhados pelo INEM.