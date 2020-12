Esta terça-feira é feriado, mas este dia Da Imaculada Conceição vai ser muito marcado pelas restrições à circulação.

A partir das 13:00 há recolher obrigatório nos concelhos classificados como de risco 'extremamente elevado' e risco 'muito elevado' de transmissão da covid-19.

Nos 133 concelhos do país com mais restrições, os estabelecimentos comerciais encerram também à hora de almoço, a partir da uma da tarde.

Os restaurantes podem funcionar fora deste horário, mas apenas em regime de entregas ao domicílio ou de take away.

As exceções continuam a ser os negócios de venda de produtos essenciais com uma área inferior a 200 metros quadrados e com a porta para a rua.

Já em todo o país, continua em vigor a proibição de circulação entre concelhos até às 00:00 desta terça-feira.

Saiba mais:

COVID-19: VEJA A LISTA DO NÚMERO DE CASOS E DIFERENTES NÍVEIS DE RISCO POR CONCELHO

COVID-19: AS RESTRIÇÕES QUE ESTÃO EM VIGOR NAS VÉSPERAS E NOS FERIADOS