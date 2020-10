O secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, informou que nos últimos sete dias a média diária de novos casos de covid-19 em Portugal foi de 3.546. Na conferência de imprensa realizada esta sexta-feira sobre a pandemia, o governante sublinhou que os últimos números relativos à situação em Portugal são "claramente superiores aos de março e abril" e que "colocam pressão no Serviço Nacional de Saúde".

Diogo Serras Lopes disse ainda que "atingimos ontem o máximo de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que tínhamos registado em abril" com 275 internamentos (em abril o máximo registado foi 271).

O secretário de Estado deu ainda outros dados sobre a situação epidemiológica no país: a taxa global de camas de enfermaria dedicadas à covid-19 é de 84% e a taxa de ocupação de camas em cuidados intensivos dedicadas à covid-19 é de 81%.

A região Norte é a mais afetada, com uma taxa de ocupação de camas de enfermaria dedicadas à covid-19 de 89% e uma taxa de ocupação de camas em cuidados intensivos de 88%. Em Lisboa as taxas são de 82 e 84% respetivamente.

O Governo alerta que "continuaremos a enfrentar semanas difíceis na evolução desta pandemia". A alocação de camas de enfermaria e UCI para doentes covid é elástica e há capacidade de expansão à medida que for necessário”, acrescentou o secretário de Estado, referindo-se à articulação do SNS com o setor privado e com o setor social, lembrando a convenção assinada em abril.

Continuaremos a enfrentar semanas difíceis na evolução desta pandemia. A capacidade do SNS continuará a ser expandida na medida do necessário", acrescentou.

O secretário de Estado frisou, contudo, que "tão fundamental como a capacidade de resposta" do SNS é a necessidade de controlar os contágios através dos comportamentos individuais e coletivos.

Portugal registou esta sexta-feira mais 4.656 casos e 40 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, batendo os recordes diários de novos casos e de mortos desde o início da pandemia.