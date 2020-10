Existem 344 surtos de covid-19 ativos no país. O número foi avançado pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esta sexta-feira em conferência de imprensa.

Destes 344 surtos, 125 verificam-se no Norte do país, 35 na região Centro, 142 em Lisboa e Vale do Tejo, 20 no Alentejo e 22 no Algarve.

Portugal registou esta sexta-feira mais seis mortes e 888 novos casos de infeção por covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.983 mortes e 77.284 casos de infeção.

A DGS indica que das seis mortes registadas, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções, e uma na região Norte.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que nas últimas 24 horas não há registo de novos internamentos, mantendo o número de quinta-feira de 682 pessoas.