A Direção-Geral da Saúde já entregou à organização da Festa do Avante! Um plano com as regras sanitárias que devem ser seguidas, dizendo que é “um evento complexo”.

Na habitual conferência de imprensa para detalhar os números da pandemia em Portugal, Graça Freitas disse, no entanto, que ainda há questões que estão a ser ultimadas, mas que “há sempre coisas que podem ser refinadas, melhoradas ou apuradas”.

A diretora-geral da Saúde aponta como principal problema a circulação de pessoas para não haver grandes ajuntamentos.

“Aí contamos com a organização do evento para orientar as pessoas para que não se aglomerem”.

O evento realiza-se nos próximos dias 4, 5 e 6 de setembro.