A Amnistia Internacional lançou esta quinta-feira mais um relatório anual sobre o estado dos direitos humanos na Europa, documento que revela preocupações que ganham uma nova dimensão com a crise sanitária e económica que o continente atravessa, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. Ainda assim, e sobretudo perante o que se vai passando lá fora, Pedro Neto, o diretor executivo da organização não governamental em Portugal, numa entrevista à TVI, rasgou elogios, pouco comuns, ao executivo português.

Pedro Neto considera que os decisores políticos em Portugal têm, de forma acertada, posto em primeiro lugar a saúde e o bem estar comum, em detrimento do cálculo eleitoral e da popularidade. Infelizmente para os direitos humanos, outros governos europeus não estão a fazer o mesmo.

O líder da Amnistia Internacional refere-se ao exemplo da Hungria, onde "o estado de emergência foi aproveitado para dar poderes absolutos ao governo de Viktor Orbán, em que ele pode governar por decreto, um estado de emergência sem prazo, até onde ele quiser". Na lista de países criticados por Pedro Neto está também a Polónia, onde o executivo tem tentado controlar tribunais e juízes, e a Turquia: "Erdogan, ao abrigo da crise de saúde, continua a prender pessoas arbitrariamente. Neste tempo da crise da Covid-19, já mandou prender sete jornalistas por terem feito trabalhos noticiosos, e criticado declarações do presidente".

A violação dos direitos humanos, justificada com a pandemia, acontece também noutros continentes. Para a ONG é igualmente de lamentar a atuação do presidente das Filipinas, que deu ordem à polícia para disparar, a matar, sobre quem não cumprir o confinamento obrigatório.

Regressando a Portugal, e aos resultados do relatório que avalia o estado dos direitos humanos relativamente ao ano de 2019, a maior urgência em território nacional é a habitação, sobretudo perante uma pandemia. E aí, o Estado tem o dever de atuar com a maior urgência possível.

O problema não é novo, contudo, nestes meses, torna-se ainda mais grave, uma vez que a casa é o local que, em teoria, pode conferir maior segurança à vida de cada um dos portugueses.

Uma questão velha é também a discriminação e, em particular, a violência de género, outra fragilidade notável na garantia dos direitos humanos em Portugal.

Pedro Neto alerta, também, para a discriminação de famílias com crianças que sejam portadoras de deficiência que, com mais uma crise, vêem a vida novamente dificultada.

Tenho contactado famílias com crianças com necessidades especiais e, neste tempo de teletrabalho, os pais têm de conciliar a responsabilidade sobre os filhos, que requerem mais cuidados e atenção, com o seu trabalho, feito a partir de casa, é muito difícil."