A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira o suspeito de ter começado o incêndio que destruiu ontem um edifício devoluto na zona do Bonfim, no Porto.

Ao início da tarde do dia de ontem, o detido terá provocado a ignição num colchão, com recurso a um isqueiro, após um episódio de discussão com outro residente, relacionado com supostas dívidas e permanência de cães no interior da habitação, que ambos ocupavam ilegalmente", informa um comunicado divulgado pela PJ. "Como resultado, o interior da residência ficou seriamente destruído, bem como o próprio edifício, e, não fora a pronta intervenção dos Batalhão de Sapadores Bombeiros, poderia ter provocado a destruição completa do mesmo, bem como das restantes habitações e prédios habitacionais confinantes".