A zona da Escavadeira, no concelho do Barreiro, ultrapassou esta sexta-feira o limiar de concentração de ozono entre as 16:00 e as 17:00, informou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT).

Em comunicado, a CCDR-LVT refere que se registou na estação da Escavadeira uma concentração de ozono de 181 microgramas por metro cúbico ((µg/m3), valor acima dos 180 µg/m3 definidos como valor “limiar de informação para este poluente”.

Para os valores de concentração observados, o ozono pode provocar alguns efeitos na saúde humana, especialmente em grupos da população mais sensíveis tais como: crianças, idosos, asmáticos e indivíduos com outras doenças respiratórias ou cardíacas”, lê-se na nota.

Segundo a CCDR-LVT, o efeito da exposição ao ozono pode manifestar-se através de sintomas como tosse, dores de cabeça, dores no peito, falta de ar e irritações nos olhos.

É recomendado que os grupos da população mais sensível, reduzam ao mínimo a atividade física intensa ao ar livre e evitem a permanência no exterior.

Esta tarde, entre as 15:00 e as 16:00, a cidade de Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira, também já tinha excedido o limiar de concentração de ozono.