Mário Durval, delegado regional de saúde de lisboa e vale do tejo, explicou esta terça-feira à TVI que foram confirmados nove casos de infeção dentro de uma família de 40 pessoas que coabita no mesmo prédio na Azambuja.

O primeiro foco foi detetado numa mulher na casa dos 30, sendo que os restantes familiares serão testados às 14:30 horas.

Esta segunda-feira, Luís de Sousa, presidente da autarquia, afirmou não excluir a possibilidade de pedir um cordão sanitário. Por outro lado, Mário Durval disse que uma medida destas "não faz qualquer sentido", defendendo que era necessário que existissem outros acontecimentos no concelho para que se justificasse a implementação de uma barreira para impedir a propagação da Covid-19.

Um cordão sanitário a quê? A um bairro? Não sei se fará sentido. Se a situação está restrita a umas quantas pessoas, é isolar as pessoas dessas famílias e garantir que não andam a passear pela vila”, afirmou o delegado em declarações à agência Lusa.

Na mesma linha de Mário Durval, a ministra da Saúde rejeitou a imposição de uma cerca sanitária na Área Metropolitana de Lisboa. Em declarações no final de uma reunião com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, diz que esta é uma hipótese que não se justifica, pelo menos para já.

Em entrevista à TVI24, Fernando Medina desvalorizou o facto da região de Lisboa e Vale do Tejo estar a representar cerca de 90% do número de novos casos. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa justificou esta nova tendência com o facto da capital ter aumentado os testes de despistagem em larga escala.

A melhor informação disponível não aponta para nenhuma situação de descontrolo nem para uma situação de difusão generalizada do número de infeções”, disse o autarca.

Medina evidenciou que o maior número de testes se está a refletir no surgimento repentino de mais casos de infetados com o novo coronavírus.

Medina garante que caso os testes fossem feitos, proporcionalmente, em todas as regiões do país, Lisboa apenas representaria 50% dos novos casos.