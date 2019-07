O secretário de Estado da Proteção Civil fez um esclarecimento esta terça-feira sobre a questão da eventual incompatibilidade por o seu filho ter feito contratos com o Estado, declarando que não teve qualquer influência nem estabeleceu qualquer contacto que pudesse resultar em expectativa de favorecimento pessoal. O governante não se demitiu.

Importa esclarecer que o meu filho, sendo engenheiro, exerce a sua profissão no setor privado e a empresa para a qual trabalha, e onde detém uma participação minoritária, celebrou três contratos para a realização de empreitadas com a Universidade do Porto (um concurso público e um ajuste direto) e com o Município de Vila Franca de Xira (um concurso público)", começou por dizer.