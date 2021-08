Chegaram a Portugal este sábado mais 37 afegãos, a juntar aos 24 que tinham chegado esta sexta-feira à noite ao aeroporto de Figo Maduro.

Segundo apurou a TVI, de madrugada chegou um voo fretado que transportava 18 cidadãos afegãos e, já esta manhã, chegou um avião C295 da Força Aérea, com 19.

No total, já estão em solo português 61 afegãos.

Esta sexta-feira, quando foi receber os primeiros 24 afegãos e os quatro militares portugueses que os resgataram em Cabul, o ministro da Defesa já tinha anunciado que eram esperados mais "entre 36 a 38" este sábado.

João Gomes Cravinho deixou em aberto a hipótese de virem ainda mais durante este fim de semana.

Este primeiro grupo é sobretudo de "tradutores e intérpretes" que colaboraram com as forças portuguesas e internacionais no Afeganistão, juntamente com as suas famílias.